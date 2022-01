Civitavecchia, stupra la collega di equipaggio sulla nave da crociera: arrestato un 36enne Un uomo di trentasei anni è stato arrestato per aver stuprato una collega di equipaggio su una nave da crociera nel porto di Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Ha stuprato una collega di equipaggio a bordo di una nave da crociera Valiant Lady approdata nel porto di Civitavecchia. La polizia di frontiera ha arrestato un trentaseienne. Vittima degli abusi è una donna di ventitré anni. Secondo le informazioni apprese l'uomo l'avrebbe invitata a passare del tempo insieme in cambina, con la scusa di guardare un semplice film. Ma una volta soli, le avrebbe offerto da bere uno strano cocktail, che avrebbe alterato il suo stato psico-fisico. Una volta che la sostanza ha fatto effetto, stordendola e rendendola vulnerabile, ha tentato di violentarla. La donna è riuscita a riprendere coscienza e, capendo cosa stesse accadendo, a scappare e a chiedere aiuto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico la ventitreenne, trasportandola al vicino ospedale San Paolo di Civitavecchia. Arrivata al pronto soccorso è stata fatta accedere con codice rosa, dedicato alle le vittime di violenza di genere.

L'aggressore arrestato e portato in carcere

Nel frattempo la polizia di frontiera diretta da Maurizio De Mei ha svolto gli accertamenti del caso, facendo immediatamente partire le indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia, per risalire all'identità dell'aggressore e fermarlo. I poliziotti nelle ore successive alla violenza hanno ascoltato alcuni testimoni. Decisive sono state le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo dell'imbarcazione. Il cerchio si è presto stretto intorno al trentaseienne che, su disposizione della Procura, è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Frosinone, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.