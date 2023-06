Civitavecchia, spinge 88enne in carrozzina e inciampa: la donna cade, sbatte la testa e muore Si trovava sulla sedia a rotelle, quando la persona che la spingeva, probabilmente un nipote, è inciampata: l’88enne è caduta a terra e ha sbattuto il volto.

A cura di Beatrice Tominic

È successo ieri sera, mercoledì 28 giugno 2023, verso le ore 23.30 a Civitavecchia: una donna di 88 anni stava rientrando a casa insieme ad alcuni parenti dopo una cena in un ristorante della zona, nel litorale a nord di Roma. Uno di loro, probabilmente un nipote, stava spingendo la sedia a rotelle sulla quale si trovava l'ottantottenne. Improvvisamente, però, il giovane è inciampato sul marciapiede. La donna è stata sballottata ed è caduta dalla sedia a rotelle: una volta a terra, ha sbattuto la testa sull'asfalto, perdendo conoscenza.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma per la donna, Giulia Lupi, non c'è stato niente da fare: è morta poco dopo l'arrivo degli operatori del pronto soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena caduta, i parenti hanno provato a soccorrere l'anziana. Nel frattempo hanno allertato il 118. Poco dopo gli operatori del personale sanitario hanno raggiunto il luogo della caduta, via dell'Unione. Dopo aver sbattuto la testa contro l'asfalto, la donna ha perso conoscenza, facendo allarmare ancora di più i parenti che si trovavano con lei.n Una volta arrivati sul posto, però, i medici e gli infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'ottantottenne. Ad ucciderla, probabilmente, una lesione alla fronte: soltanto l'autopsia chiarirà la presenza di eventuali altre cause.

Nel frattempo il parente che spingeva la carrozzina, come anticipato, forse un nipote della donna, rischia di essere indagato per omicidio colposo. Ulteriori accertamenti, infine, sono stati disposti anche per verificare in che stato si trovasse l'asfalto e sul funzionamento della sedia a rotelle stessa.