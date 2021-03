A Civitavecchia è bufera per le affermazioni della delegata comunale Gigliola Medici, no vax e nostalgica del ventennio fascista. Per i suoi messaggi pubblicati sui social network vari esponenti di partiti politici hanno chiesto al sindaco leghista Ernesto Tedesco di prendere una chiara posizione contraria e ritarle la delega recentemente affidatale. Una delle frasi che si legge sulla sua bacheca Facebook è: "Non ho dubbi, io non mi vaccino". Poi messaggi di chiaro orientamento fascista. "Sono fortemente a favore dei vaccini e mi sto adoperando affinché alla popolazione arrivi un messaggio di sicurezza e speranza – ha detto il sindaco Tedesco a Fanpage.it, rispondendo alla domanda su cosa intende fare – parlerò per un chiarimento con Medici, che ricordo, è stata scelta tra le mamme della scuola per risolvere alcune questioni legate al servizio mensa e non rappresenta con la sua posizione in nessun modo il Comune di Civitavecchia".

Califano: "Affermazioni irrispettose e dannose"

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano: "Le affermazioni no vax della neo delegata del sindaco di Civitavecchia sono non solo fuori luogo ma irrispettose e dannose – si legge in una nota – Mi unisco all’appello del Partito Democratico di Civitavecchia chiedendo al sindaco Tedesco, che peraltro è responsabile della salute dei propri cittadini, di ritirare immediatamente le deleghe alla signora in questione. La quale non contenta posta a ripetizioni immagini e slogan di chiara ispirazione fascista e frasi contro senzatetto e persone in difficoltà. Uno spettacolo davvero indecoroso per chi dovrebbe rappresentare le istituzioni e non farsi portavoce di ideologie incommentabili".

La delegata no vax sostiene l'ideologia fascista

"Interveniamo sulla faccenda della recente nomina della delegata del sindaco alla mensa scolastiche per le sue posizioni che si richiamano alle più becere e antistoriche retoriche fasciste – scrive Il comitato direttivo Anpi Civitavecchia – La delegata si dichiara orgogliosamente avanguardista, e l’iconografia delle foto che posta sul suo profilo inequivocabile, e refrattaria a qualunque critica. Inevitabile una pronta revoca dell’incarico, qualora ciò non dovesse accadere, ci troveremmo di fronte ad una prevaricazione ed una rottura delle tradizioni e della cultura democratica ed antifascista della città”.