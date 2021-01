Il Consiglio esecutivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco ha deliberato la candidatura di Civita di Bagnoregio nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Il ‘Paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio' è un progetto promosso dalla Regione Lazio e dal comune di Civita di Bagnoregio, a cui ha collaborato il ministero per i Beni e le attività culturali. Il piccolo paese del viterbese sarà quindi il candidato italiano che verrà presentato al Comitato del Patrimonio Mondiale nel 2022.

Secondo il ministro Dario Franceschini la candidatura "è il giusto riconoscimento della sinergia tra i diversi attori del territorio, tra pubblico e privato, per il conseguimento del primo, importante passo verso l'iscrizione di questo sito straordinario nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Ora è importante che il lavoro condiviso fin qui prosegua fino al raggiungimento del risultato, che premia un paesaggio culturale di enorme valore e bellezza".

Civita di Bagnoregio, meraviglia a 100 chilometri da Roma

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha ricordato che "risale al maggio 2015 il nostro primo appello per sostenere la candidatura di Civita a Patrimonio Unesco a cui aderirono migliaia di cittadini e oltre 150 personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo". Da tempo, ha aggiunto il governatore, "stiamo lavorando per trasformare il borgo in un simbolo per lo sviluppo intelligente dei territori e di una battaglia politica e civile sulla bellezza perché non ci rassegniamo alla desertificazione delle identità locali".

Civita di Bagnoregio si trova a circa 100 chilometri da Roma ed è uno dei borghi più belli d'Italia. Il paese è arroccato su una collina di tufo ed è raggiungibile soltanto attraverso un piccolo e stretto ponte pedonale.