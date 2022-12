Circolazione di influenza e Covid, l’assessore D’Amato: “Rischio elevato a Natale, vaccinatevi” Il rischio è che la contemporanea circolazione di influenza e Covid possano esercitare una pressione elevata sul sistema sanitario, ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

A cura di Enrico Tata

Il Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie ha rilevato un aumento della circolazione del virus respiratorio sinciziale, con i soggetti più colpiti che sono i bambini di età inferiore ai 5 anni e gli adulti con più di 65 anni. Secondo l'assessore D'Amato il rischio è che la contemporanea circolazione di influenza e Covid possano esercitare una pressione elevata sul sistema sanitario.

Per questo motivo l'assessore alla Sanità del Lazio ha inviato una circolare operativa a tutte le strutture sanitarie regionali per il periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio prossimo. Anche le feste di Natale e il cenone di Capodanno contribuiranno, ovviamente alla diffusione dei virus. D'Amato ha rinnovato l'appello alla vaccinazione e ad effettuare il richiamo Covid e dell'antinfluenzale. "In riferimento a tale allerta ritengo temporalmente inopportuno allentare le residue misure di prevenzione”, ha aggiunto l'assessore.

A Fanpage.it l'infettivologo Roberto Geraci, responsabile delle Strategie vaccinali della Regione Lazio, ha spiegato che "la forte diffusione dell'influenza è strettamente collegata all'interruzione delle misure di distanziamento fisico introdotte in pandemia. Nei due anni passati l'utilizzo delle mascherine ha ridotto moltissimo la circolazione dei virus influenzali. Quest'anno pare che il coronavirus sia finito invece non è così. Quella che stiamo vivendo è la prima stagione invernale in cui abbiamo abbandonato le mascherine e questo ha creato una circolazione intensa di virus influenzali ma non solo, nei bambini e negli anziani anche di virus respiratori sinciziali. Si può dire che è in atto una vera e propia ‘tempesta perfetta' della circolazione di questi virus a trasmissione respiratoria".

La vaccinazione contro l'influenza è "importantissima. L'appello è rivolto soprattutto, lo sappiamo, alle categorie a rischio, agli anziani, ai soggetti vulnerabili, per proteggerli dalle complicanze. Le vaccinazioni ci permettono infatti da una parte di garantire il benessere dei pazienti e dall'altra di ridurre il carico sul servizio sanitario nazionale".