Circeo, lite tra anziani vicini di ombrellone finisce a coltellate: 80enne ferito gravemente Al culmine di un’accesa discussione, ha preso un coltello da cucina e ha aggredito un altro ultraottantenne: è accaduto sabato pomeriggio sulla spiaggia di San Felice del Circeo (Latina), sotto agli occhi sconvolti degli altri bagnanti. La vittima non è in pericolo di vita.

A cura di Teresa Fallavollita

San Felice Circeo. Foto di repertorio

Un afoso sabato pomeriggio come gli altri, passato in riva al mare. All’improvviso un’animata lite a interrompere la quiete dei bagnanti presenti sulla spiaggia di San Felice del Circeo: una discussione culminata in un episodio di violenza che ha sfiorato la tragedia. Sabato 8 luglio, lungo il litorale pontino, un ultraottantenne è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato tra gli ombrelloni. Indagano i carabinieri accorsi sul posto, all’origine della lite forse antichi dissapori.

L’animata discussione e l’aggressione

L’episodio che ha visto come protagonisti due imprenditori di Brusciano (provincia di Napoli), già noti alle forze dell’ordine, rischiava di avere conseguenze ben più tragiche.

I due signori, entrambi con oltre 80 anni d’età, si trovavano nella località balneare per cercare rifugio dall’afa di luglio quando è scoppiata un’accesa discussione, ben presto degenerata in una vera e propria aggressione fisica.

Sotto agli occhi degli altri bagnanti, nel bel mezzo della lite uno dei due anziani ha tirato fuori un coltello da cucina, con il quale si è scagliato contro l’altro, ferendolo.

I presenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine: sul posto i carabinieri della stazione di San Felice Circeo coordinati dal comandante della compagnia di Terracina, il maggiore Saverio Loiacono, che sono intervenuti immobilizzando e disarmando l’aggressore.

L’uomo ferito nella colluttazione è stato immediatamente trasportato all’ospedale Goretti di Latina per la medicazione ed eventuali accertamenti. Le ferite riportate non sono gravi e l’anziano non si trova in pericolo di vita.

Forse antichi dissapori all’origine della lite

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto scatenare una tale, violenta reazione: i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che tra i due ci fossero attriti vecchi di decenni e mai realmente sopiti, probabilmente legati all’ambito lavorativo.

Per l’ultraottantenne autore dell’aggressione è scattata la denuncia per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.