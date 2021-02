in foto: Immagine di repertorio

Si sarebbe avvicinato ai giardini pubblici, dove il pomeriggio è pieno di bambini che giocano. Poi avrebbe attirato la loro attenzione, calandosi i pantaloni e denudandosi. I piccoli sono corsi dai genitori raccontando quanto accaduto: ma quando gli adulti sono corsi a vedere dove fosse il molestatore, questi era già scappato, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, ma nel parco già non c'era più nessuno. L'episodio risale a ieri pomeriggio, intorno alle 17.20, nei giardini pubblici di via Carlo Muscetta, nel quartiere di Cinquina. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei bambini, ma per ora il molestatore non è stato ancora identificato. E tra i genitori c'è preoccupazione per quanto avvenuto, in pieno giorno e in un luogo che per i bimbi dovrebbe essere sicuro.

Si denuda davanti le bimbe al parco: paura a Cinquina

Sul gruppo social della zona, i genitori presenti ieri pomeriggio hanno raccontato l'episodio per mettere in guardia e avvertire del molestatore. "Oggi mio marito era al parco vicino all' MD insieme a nostra figlia ed altre famiglie – scrive una mamma sul gruppo Facebook Cinquina e dintorni – Alle bambine si è avvicinato un uomo in auto che a detta delle bimbe era nudo e si toccava. Quando le bambine sono andate ad avvisare mio marito l'uomo è ripartito". Secondo quanto riportato dalla donna, la macchina si era parcheggiata dietro la recinzione e il molestatore è sempre rimasto vicino al veicolo, forse per essere pronto a fuggire nel caso qualche adulto si fosse accorto di quanto stava accadendo.