Cinquanta cicogne bianche volano sul Gra: lo spettacolo dello stormo a Roma Spettacolo di volteggi su Roma, dove hanno fatto tappa 50 cicogne bianche, durante una migrazione verso Sud e sono state avvistate sul Gra. Hanno riposato su un ripetitore telefonico e pali della linea elettrica.

A cura di Alessia Rabbai

Alcune delle cicogne comparse a Roma (Foto del WWF)

Volteggi a spirale, scivolate aeree e voli battuti come il backstage di uno speciale corpo di ballo impegnato nelle prove di danza. È lo spettacolo meraviglioso di cinquanta cicogne bianche in volo sul Grande Raccordo Anulare. Lo stormo degli uccelli, che secondo la fantasia portano i neonati nelle culle delle famiglie, è comparso davanti gli automobilisti in transito nel pomeriggio di domenica scorsa 21 agosto. A notarle mentre si libravano in aria è stato anche l'ornitologo Fabio Borlenghi, che intorno alle ore 18 le ha immortalate in una serie di scatti all’altezza dello svincolo di via della Pisana. Le cicogne volavano basse, spostandosi fra le carreggiate stradali e il confine della Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi, un'area di elevato valore naturalistico, che si trova appunto tra Pisana e Ponte Galeria.

Hanno riposato su un ripetitore telefonico e pali di una linea elettrica

La cicogna bianca (Ciconia ciconia) è un uccello migratorio dall'aspetto molto elegante con collo, zampe e becco rossi lunghissimi, piumaggio bianco e nero e un’apertura alare, che nel maschio supera i due metri. Gli esemplari avvistati a Roma durante il loro viaggio migratorio verso Sud dal comportamento che avevano sembravano che stessero cercando un luogo dove fermarsi per riposare, facendo tappa nel territorio della Capitale, prima di partire di nuovo. Sei o sette di loro ad un certo punto si sono posati su un ripetitore telefonico, mentre gli altri hanno raggiunto i pali di una linea elettrica.

Wwf: "La natura in città è importante per esseri umani e animali"

A commentare il particolare avvistamento è stato ha commentato l'avvistamento il presidente del WWF Roma e Area Metropolitana Raniero Maggini: "Natura in città significa anche occasione di riposo e ristoro per tante specie di uccelli durante la delicata quanto affascinante fase della migrazione. Ogni anno il WWF in Italia con l’evento di ‘Urban Nature' celebra la varietà della vita che circonda le nostre case, all'interno delle nostre città e nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre tornerà a raccontare e svelare la ricca biodiversità urbana in tutto il Paese".