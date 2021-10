Cinghiali nel parco giochi di Villa Mazzanti, area chiusa: preparate le gabbie per catturarli Non è la prima volta che i cinghiali entrano nell’area di Villa Mazzanti. Il parco è stato chiuso e sono state preparate le gabbie per catturarli. Due le opzioni: o saranno macellati, o finiranno nelle riserve di caccia. Sul posto anche alcuni animalisti, per verificare che non si ripeta la storia del giardino Mario Moderni.

A cura di Natascia Grbic

Un gruppetto di cinque cinghiali è entrato nel parco giochi di via Gomenizza a Roma, nel quartiere Prati, a Villa Mazzanti. Si tratta, a quanto si apprende, di quattro adulti e un cucciolo. A dare l'allarme alle forze dell'ordine, i residenti della zona, che questa mattina hanno segnalato la presenza degli ungulati nell'area verde dedicata ai bambini. Dato che non c'è stato verso di farli uscire, il parco è stato chiuso al pubblico per questioni di sicurezza. Della vicenda si sta occupando Roma Natura, che ha in gestione l'area. Gabbie per catturare i cinghiali sono state piazzate dalla Forestale, che contano di catturarli a breve. Due le possibilità che adesso si aprono: i gli animali saranno macellati oppure saranno inseriti nella riserva di caccia.

I cinghiali che hanno provato a entrare a piazzale Clodio

Ormai avvistare i cinghiali a Roma non è più un fatto singolare. Gli ungulati ormai vagano per la capitale senza paura, camminano sul ciglio della strada, attraversano, e poi vanno nei parchi, spesso con cuccioli al seguito. E proprio ieri mattina all'alba, una famigliola intera ha provato a entrare a piazzale Clodio, dirigendosi tranquillamente verso le sbarre per varcare la soglia della cittadella giudiziaria. "Stamattina in tribunale a Piazzale Clodio alle ore 6.30 abbiamo avuto una bella visita inaspettata. Una famiglia di cinghiali", ha raccontato una dipendente del tribunale. "Le guardie sono state fantastiche. A loro va un grazie sincero e profondo", ha scritto ancora su Facebook. Le guardie penitenziarie, infatti, hanno allontanato gli ungulati, che non si sono dimostrati né aggressivi né infastiditi dalla presenza umana.