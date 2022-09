Cinghiali nel cortile di casa, i residenti: “Sono tanti, abbiamo paura a entrare o uscire” Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, gruppi di cinghiali raggiungono i giardini sotto ai palazzi a Porta di Roma: i residenti hanno paura di entrare e uscire da casa propria.

A cura di Beatrice Tominic

Da Twitter

Succede ogni pomeriggio: complice l'abbassamento delle temperature, sono tantissimi i cinghiali che escono allo scoperto e si riversano nelle vie della città di Roma in cerca di qualcosa da mangiare. Veri e propri branchi, ormai da diverso tempo, si aggirano nella capitale. Prima si trattava di pochi esemplari che si muoveva soprattutto nei pressi dei cassonetti dell'immondizia. Poi, però, si sono spinti sempre più vicini ai centri abitati, hanno imparato a muoversi fra le automobili, come dimostra l'incursione qualche giorno fa a pochi passi dal Vaticano e hanno iniziato ad avvicinarsi con naturalezza anche nei luoghi di passaggio di persone: in molti casi, adesso, sono proprio loro ad avere paura.

È quello che succede, ad esempio, in via Vittorio Caprioli Porta di Roma, nel quadrante a nord est della capitale, poco più ad est di Fidene. In un grosso complesso di palazzi, ormai ogni giorno, fanno incursione gruppi di cinghiali con i loro cuccioli: si muovono con naturalezza nei cortili, fra i prati dei giardini condominiali. Arrivano camminando fra i cespugli nel tardo pomeriggio, proprio quando le persone potrebbero rilassarsi e uscire, godendosi il fresco dopo una calda giornata estiva e quando chi lavora rientra a casa. Tutti e tutte loro, adesso, con i cinghiali all'entrata di casa, hanno paura anche ad oltrepassare l'ingresso di casa propria.

La denuncia su Twitter

Per cercare di far fronte a questa situazione, alcuni utenti hanno deciso di segnalare l'accaduto su Twitter. "Via Vittorio Caprioli Porta di Roma, ogni pomeriggio fino a sera tardi il nostro palazzo è circondato da cinghiali! Sono tantissimi e abbiamo timore ogni volta che usciamo o rientriamo a casa! La prego intervenga", scrive uno di loro, menzionando direttamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.