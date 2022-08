Famiglia di dodici cinghiali a caccia di ghiande a due passi dal Vaticano Ormai i cinghiali a Roma sono una costante: avvistati continuamente, non è raro incrociarli anche di giorno, per niente disturbati dal traffico e dalle persone.

Ancora cinghiali a spasso a Roma, questa volta a via Baldo degli Ubaldi, a due passi dal Vaticano. Un'intera famiglia composta da dodici esemplare di suidi è stata vista pascolare in mezzo alla strada ieri sera, senza curarsi delle persone presenti e del traffico cittadino.

Sono molte le persone che si sono fermati a osservarli, scattando foto e video. E loro, per nulla spaventati o irrequieti, si sono fatti riprendere mentre stazionavano nella via, procedendo poi verso piazza Irnerio.

Ma non è la prima volta che i cinghiali vengono fotografati nella zona. Anzi, sono una presenza quasi costante in quella parte di Roma, così come nel resto della capitale. Soprattutto ad agosto si sono moltiplicati gli avvistamenti: un ragazzo li ha visti il 19 agosto ‘rotolarsi nello spartitraffico' mentre ‘mangiavano ghiande'. Solo qualche giorno fa, invece, la scena non è stata altrettanto pacifica: alcuni cinghiali hanno attraversato mentre un ragazzo stava passando con la moto. Per poco il centauro non è caduto, rischiando di provocarsi gravi ferite.

La popolazione di cinghiali è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. A causa della diffusione della peste suina, è stato ordinato l'abbattimento di numerosi esemplari, soprattutto quelli che si trovano nella cosiddetta ‘zona rossa'. Sono centinaia i cinghiali che sono stati abbattuti finora, e altrettanti rientrano nel piano di contenimento varato dalla Regione Lazio. L'obiettivo non è solo diminuire la popolazione degli animali, ma soprattutto contenere la peste suina, che ha già infettato numerosi allevamenti nella regione e che rischia di mettere inginocchio la filiera alimentare del Lazio.