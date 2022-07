Cinghiali fra i rifiuti, uno di loro trova un pezzo di pizza e si allontana mangiando Erano alla ricerca di cibo in mezzo ai cassonetti: uno dei cinghiali che compaiono del video trova una fetta di pizza e si allontana addentandola.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora cinghiali in mezzo ai rifiuti. Stavolta, però, quello che trovano non è proprio tutto da buttare. Nei pressi del Lago Albano a Castel Gandolfo, nel territorio dei Castelli Romani a sud della capitale, alcuni cinghiali sono stati ripresi mentre si aggiravano intorno ai cassonetti della spazzatura alla ricerca di cibo. Nel video compaiono cuccioli e adulti di cinghiale mentre sono intenti a cercare qualche residuo e alimenti in mezzo a oggetti in plastica, come piatti e bicchieri; fra fazzoletti e tovaglioli; scatole di cartone della birra e sacchi neri dell'umido.

Mette il muso nel cartone di pizza e ne esce mangiandone una fetta

I cinghiali nella zona dei Castelli Romani, dove si trova il parco regionale con spazi verdi e laghi, non sono animali rari da vedere: cinghiali grandi e piccini vivono nei boschi all'interno del parco. Per cercare cibo, però, stavolta si sono spinti molto vicino alle zone abitate andando a colpo sicuro verso il loro obiettivo: cerca cibo fra i cassonetti, sperando in qualche avanzo.

Così, dopo aver ispezionato tutto ciò che hanno rinvenuto vicino fra i rifiuti, come buste, scatole e anche l'interno dei cassonetti, uno dei cinghiali presenti nel video riesce a guadagnarsi un lauto bottino. Come si vede nelle immagini, uno dei cinghiali adulti infila il naso dentro ad uno dei cassonetti ribaltato. Qui si accorge un cartone della pizza, lo apre e trova una fetta da addentare. Poi porta via la sua pizza, addentandola e, allontanandosi dalla parte opposta rispetto ai cassonetti, forse tornando nel bosco, termina il suo pasto a distanza, fuori dall'obiettivo della telecamera.