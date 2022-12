Cinghiali a spasso tra i mercatini di Natale a Roma mentre le persone fanno gli ultimi acquisti La famiglia di cinghiali è stata avvistata ieri a piazza Mazzini da moltissime persone che stavano facendo gli acquisti di Natale. Le foto e i video sono finiti sui social.

A cura di Natascia Grbic

Tre cinghiali sono stati visti passeggiare ieri a Roma nei pressi del mercatino di Natale di piazza Mazzini. La famigliola si è messa a pascolare serenamente nell'area verde adiacente le bancarelle, mentre le persone procedevano con gli ultimi acquisti di Natale. La scena, ormai non più tanto singolare nella capitale, è stata immortalata da moltissime persone che hanno pubblicato foto e video sui social. Sul posto è intervenuta la polizia.

Le immagini dei cinghiali da una parte hanno suscitato ilarità, dall'altra esasperazione per una situazione che sta diventando per molti insostenibile. Secondo un'analisi di Coldiretti su dati Asaps, in Italia ci sarebbe un incidente ogni 41 ore dovuto alla fauna selvatica, che da anni ormai è arrivata nelle aree urbane e si avvicina sempre di più ai centri abitati.

La commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia che consente l'abbattimento della fauna selvatica ‘per motivi di sicurezza stradale' anche nelle zone urbane. Il rischio però, è che la città di Roma diventi un far west, con conseguenti pericoli per la popolazione. Sono molte le proteste che stanno nascendo proprio per questo motivo: non solo da parte delle associazioni animalisti, ma anche da parte delle polizie locali.

"All'interno del territorio di Roma Capitale è in aumento la presenza di cinghiali nelle zone ad alta residenzialità, da Casal del Marmo a Casal Boccone, dalla Balduina alla Cassia, dall'Aurelia a Colle Salario, con incursioni ad ogni ora del giorno – scrive in una lettera a Palazzo Chigi e riportata da la Repubblica l'Arvu, l'associazione delle polizie locali – Chiediamo al governo e all'amministrazione comunale di intervenire per impedire che la liberalizzazione della caccia alla fauna selvatica riguardi il territorio urbano ad alta residenzialità di Roma Capitale, onde evitare incidenti connessi all'uso di arma da fuoco e rischi per l'incolumità degli avventori su pubblica strada, che produrrebbero, nei fatti, incontrollate scene da ‘Far West' nei quartieri urbani abitati da centinaia di migliaia di cittadini".