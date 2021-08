Cimitero di Sezze, ex custode indagato per soppressione di cadavere Il giudice del Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero sulla vicenda della salma scomparsa nel cimitero di Sezze, ha iscritto il nome dell’ex custode Fausto Castaldi nel registro degli indagati dell’inchiesta Omnia 2 e ha disposto ulteriori accertamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Nell'inchiesta sulla gestione del cimitero comunale di Sezze, finito sotto alla lente d'ingrandimento degli inquirenti per il business di loculi, rivendita dei fiori per i defunti e spostamento delle salme senza autorizzazione, emerge una nuova accusa nei confronti di Fausto Castaldi, l'ex custode già destinatario a marzo scorso di un'ordinanza di custodia cautelare insieme ad altre dieci persone. Come riporta Latina Today il giudice delle indagini preliminari del Tribunale ha infatti rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e ha disposto ulteriori accertamenti sulla vicenda della salma scomparsa dal cimitero, dov'è stato trovato un ossario abusivo, con casse e resti di salme, feretri in legno e zinco, cumuli di ossa e e altro materiale utilizzato per la sepoltura. I cari del defunto infatti non avendo più notizie su dove si trovasse si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno sporto denuncia e il giudice ha iscritto Castaldi nel registro degli indagati. Un parente che si è recato al loculo dove la salma si trovava tumulata e si è accorto che al suo posto c'era un'altra persona. Recatosi negli uffici non gli è stata data alcuna informazione per poi venire a conoscenza che il defunto era stato spostato e messo in una cassettina per un presunto cedimento della cappella.

L'inchiesta Omnia 2 sul cimitero di Sezze

L'inchiesta Omnia 2 nell'ambito della vicenda al cimitero di Sezze vede coinvolte undici persone sulle quali pendono a vario titolo le accuse di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, in concorso e continuato, induzione indebita a dare o promettere utilità, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato, peculato continuato, concussione in concorso, tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato, esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.