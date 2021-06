I carabinieri su autorizzazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina Valentina Giammaria oggi, giovedì 24 giugno, sono tornati nell'ossario abusivo del cimitero di Sezze per svolgere ulteriori indagini, dopo il rinvenimento di casse e resti di salme, feretri in legno e zinco, cumuli di ossa e materiale utillizzato per la sepoltura dei defunti. Oggi i militari hanno effettuato alcune verifiche successive all'operazione denominata ‘Omnia' messa in atto dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Latina, tra il febbraio del 2019 e il 18 marzo del 2021.

Ossario abusivo nel cimitero di Sezze

L'operazione dll'Arma ha portato alla luce il 26 maggio scorso, di un ossario non autorizzato che si trova all'interno del cimitero di Sezze e ha consentito l'arresto di undici persone e quindici avvisi di garanzia. Nel corso dell’ispezione i militari hanno effettuato un elenco di quanto trovato all’interno dell’ossario. Le operazioni di carabinieri e personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina fanno parte del piano di bonifica e di ripristino della legalità nell'area abusiva.

Festini hard nel cimitero di Sezze

Il cimitero di Sezze è finito sotto alla lente d'ingrandimento degli inquirenti con un'inchiesta che ha portato all'arresto di undici persone per il business dei loculi, rivendita dei fiori per i defunti e spostamento delle salme senza autorizzazione, favori che venivano a volte ripagati con la cessione di sostanze stupefacenti. Un giro d'affari che coinvolge il custode del cimitero. Ai festini a luci rosse ai quali prendevano parte minorenni, come emerso in sede d'indagine, partecipavano anche politici e professionisti.