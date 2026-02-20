CIE a Roma, open day il 21 e 22 febbraio: giorni e orari di apertura degli Ex Pit e come prenotarsi

Sabato 22 e domenica 21 febbraio apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi II, III e XIII ed ex Pit per fare la carta d’identità elettronica a Roma.

Tornano anche questa settimana gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica a Roma con le giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. In programma con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio II, III e XIII sabato 21 febbraio, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno operativi sia nella giornata di sabato 14 febbraio, che in quella di domenica 15 febbraio.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta di identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio prendere appuntamento prima. Le prenotazioni sono aperte a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento d'identità.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Ecco gli sportelli dove prenotarsi e poi eseguire la pratica per ottenere la carta d'identità elettronica durante gli Open Day di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 a Roma: