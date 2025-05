video suggerito

Cicalone dice che qualcuno ha provato a investirlo: “Sanno dove abito” Lo youtuber Simone ‘Cicalone’ denuncia di essere stato vittima di un tentato investimento e di una minaccia: “Cicalò, smettila con questi video. Non è il tuo lavoro”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone ‘Cicalone' sostiene di aver subito un tentativo di investimento. Lo youtuber stava attraversando sulle strisce pedonali, quando una macchina ha accelerato a tutta velocità e poi ha frenato poco prima dell'impatto. Dal finestrino qualcuno avrebbe gridato: "Cicalò, smettila con questi video. Non è il tuo lavoro".

Secondo Cicalone "nell’auto c’era un gruppo di rom. Sanno dove abito, si fanno vedere, mi mandano segnali. È un’intimidazione in piena regola". Il fatto sarebbe accaduto nei pressi dell'abitazione dello youtuber e l'episodio si sarebbe ripetuto dopo meno di ventiquattro ore. Un'altra macchina, infatti, avrebbe tentato di investirlo e poi qualcuno gli avrebbe gridato le stesse minacce.

"Hanno accelerato da un semaforo fino alle strisce dove stavo passando. Ho capito subito che non era una manovra casuale. Si sono fermati davanti a me, poi uno mi ha parlato come se nulla fosse. Ma il messaggio era chiaro", ha raccontato Cicalone.

Secondo lo youtuber romano "le gang sono nervose. I controlli delle forze dell’ordine sono aumentati, soprattutto dei carabinieri, anche grazie ai miei video. Le borseggiatrici mi insultano: ‘Cicalò, è pieno di borghesi, non si può più lavorare’. I latinos, invece, si sono spostati: adesso agiscono all’alba o la sera tardi, quando polizia e carabinieri sono meno presenti".

Qualche settimana fa, invece, Cicalone ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppetto di borseggiatori all'interno della metro di Roma. "Stavamo girando un video in metropolitana, sulla linea A, siamo scesi alla stazione Flaminio e una coppia di borseggiatori sudamericani ci ha aggredito a calci, pugni sulla telecamere e sputi", la denuncia di Cicalone.