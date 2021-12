Ciao Povery: i cartelloni pubblicitari che stanno facendo infuriare i romani “Solo per chi ha domestici” e “Ciao povery”: sono i testi dei cartelloni pubblicitari di un’agenzia immobiliare di lusso che hanno invaso Roma Nord e che hanno fatto infuriare i romani.

A cura di Enrico Tata

Un'agenzia immobiliare di lusso ha affisso cartelloni pubblicitari con questo slogan, ‘Ciao Povery', in tutta Roma. L'intento dell'agenzia pubblicitaria, presumiamo, era quello di fare una battuta simpatica, ma il risultato è stato quello di fare infuriare la maggior parte dei romani. Non solo: "Solo per chi ha domestici", si legge su un altro dei tantissimi cartelloni pubblicitari che hanno invaso Roma nord in questi giorni. E infine, il testo dell'ultimo cartellone: "Per diventare di Roma nord". "Quando la riccanza chiama, noi rispondiamo", la didascalia su Instagram. "Se siete di cattivo gusto sugli immobili in vendita, tanto quanto le vostre trovate pubblicitarie, non andrete molto lontano. Anzi vi auguro un giorno di essere i domestici di qualcuno", è soltanto uno dei commenti arrivati sotto ai post pubblicati sul social network.

L'associazione Nonna Roma, che tutti i giorni si occupa di aiutare persone in difficoltà abitativa, sta per presentare un esposto all'IAP, Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria, ritenendo che gli slogan lanciati dall'agenzia immobiliare siano "del tutto inopportuni e offensivi nei confronti di milioni di persone che non possono permettersi una stanza in condivisione, figuriamoci una casa": "Espressioni come "ciao povery" e altre immagini pubblicate anche in diversi cartelli che si possono trovare nella capitale sono un insulto a tantissime famiglie soprattutto in un periodo di crisi economica e sociale come quella che stiamo attraversando. Questa narrazione tossica che vuole far apparire la povertà come colpa ha stancato le tante persone che giornalmente lottano per garantire un tetto sulla testa a sé e ai propri cari.Proprio in questi giorni siamo impegnati ad aprire centri per i senza fissa dimora, lottare contro gli sfratti che mette per strade tantissime persone e non siamo disposti a tollerare una cosa simile.La pubblicità di questa agenzia immobiliare è la guerra dei ricchi contro chi non ha niente".