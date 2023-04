Ciampino, non si ferma allo stop e si scontra con l’auto dei carabinieri: tre persone ferite Stava guidando la sua Polo quando non si è fermato allo stop e si è scontrato contro una pattuglia dei carabinieri: feriti il conducente dell’auto e due militari.

È accaduto questa serata, verso le ore 19.45, a Ciampino, nella zona a sud est della capitale, alle porte di Roma: due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente all'altezza di viale Kenney. Come riporta il Mamlio.it, a causare il sinistro sarebbe stata una Volkswagen Polo che non si è fermata allo stop all'incrocio fra via Vivaldi e viale Kennedy. L'automobile, passando senza fermarsi, si è scontrata con una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in quel momento, per un intervento di servizio. Alla guida della Polo, un uomo di 45 anni romano che non si è accorto dell'arrivo della Giulietta dei carabinieri, colpendola sulla parte anteriore.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ciampino che hanno chiuso la strada alla circolazione per effettuare i rilievi di rito. Oltre a loro, hanno raggiunto il posto anche gli operatori del personale sanitario a cui sono state affidate le persone ferite: oltre all'automobilista sono stati presi in cura i due carabinieri, una militare e un brigadiere di 35 anni.

Il conducente della Volkswagen Polo è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata, ha riportato alcune contusioni ma non si trova in condizioni gravi. Lievemente contusi anche i due carabinieri. Al primo sono stati dati 7 giorni di prognosi, mentre per i carabinieri, trasferiti all'ospedale militare del Celio, hanno ricevuto 3 e 5 giorni di prognosi.

Soltanto dopo un'ora la strada è stata liberata dalle automobili, molto danneggiate, e verso le 21 è stato possibile riaprire il tratto di strada chiuso alla circolazione.