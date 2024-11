video suggerito

Christian Raimo sospeso per 3 mesi dall’insegnamento: manifestazione di solidarietà in piazza Sempione Non soltanto il corpo studentesco dell’Archimede Pacinotti: sono centinaia le persone scese in piazza Sempione per manifestare la propria solidarietà a Christian Raimo, sospeso per tre mesi dall’insegnamento del ministro Valditara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A destra Raimo, a sinistra uno degli striscioni della manifestazione di oggi.

Sospensione dall'insegnamento con decurtazione al 50% dello stipendio: Christian Raimo non potrà insegnare per tre mesi a causa di alcune dichiarazioni ritenute "offensive nei confronti del ministro Giuseppe Valditara" da parte dell'ufficio scolastico regionale. Dopo le prime proteste da parte del corpo studentesco, che ha immediatamente manifestato il proprio disappunto non appena ricevuta la notizia, nel pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, alunne e alunni sono scesi in piazza con la cittadinanza per una manifestazione di solidarietà nei confronti dello scrittore e docente.

La manifestazione in solidarietà a Christian Raimo

L'appuntamento è stato a piazza Sempione, dove nel pomeriggio si sono ritrovati studenti e cittadini. La manifestazione, promossa dal coordinamento di studenti del liceo Archimede Pacinotti, dove insegna Raimo, ha visto l'adesione di decine e decine di persone: dagli studenti dei licei vicini, come l'Orazio e il Nomentano, ai rappresentanti della Flc-Cgil.

"Tre mesi di sospensione per un'opinione", si legge in uno dei tanti striscioni srotolati nel corso della protesta in piazza, cuore del III Municipio. A mobilitarsi, prima ancora di oggi, i suoi colleghi, che hanno scritto una lettera al ministro stesso: "Raimo è un valore aggiunto per la scuola".

La sospensione dall'insegnamento di Christian Raimo

Dopo essere finito nel mirino per alcune dichiarazioni in merito al caso di Ilaria Salis lo scorso anno e un'inchiesta disciplinare nel mese di maggio, nel mese di agosto è stata notificata al docente una prima sanzione disciplinare.Notizia di qualche giorno fa, invece, è la sospensione di tre mesi con decurtazione del 50% dello stipendio dopo un intervento alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, quando Raimo ha paragonato il ministero dell'Istruzione alla "Morte Nera" di Star Wars.