Christian Raimo sospeso per 3 mesi dall’insegnamento per le critiche a Valditara: studenti in protesta L’insegnante e scrittore Christian Raimo è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento al 50% dello stipendio, per aver criticato il Ministro Giuseppe Valditara. Ricevuta la notizia studentesse e studenti del liceo Archimede dove Raimo insegna hanno deciso di mobilitarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

Christian Raimo è stato sospeso dall'insegnamento per tre mesi, con al decurtazione del 50% dello stipendio. L'insegnante e scrittore è stato colpito dal provvedimento disciplinare, perché secondo l'Ufficio Scolastico Regionale, nel suo ruolo di docente non potrebbe criticare l'istituzione per la quale lavora. Dopo le polemiche e l'ammonimentoper le parole sul caso di Ilaria Salis, nel mirino sono finite le dichiarazioni di Raimo durante un dibattito pubblico sulla scuola alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, in cui parlava del ministero dell'Istruzione come il punto debole del governo su cui mobilitarsi (con un paragone con la "Morte Nera" di Star Wars), criticando duramente l'idea di scuola del ministro Giuseppe Valditara.

La notizia dell'istruttoria disciplinare nei confronti di Raimo lo scorso settembre, ha portato alla mobilitazione di intellettuali, attori, musicisti, scrittori, registi, che hanno reso pubblica una lettera di solidarietà denunciando il clima d'intimidazione nei confronti del dissenso. "Crediamo che la voce e la passione di Christian Raimo siano un valore importante per il dibattito sulla scuola pubblica, che è e deve restare luogo di confronto di idee e crescita democratica, e che per questo Raimo vada difeso da questo attacco. Crediamo soprattutto che, lungi dall’essere un caso personale, questo genere di norme e di provvedimenti – di cui il disegno di legge “Sicurezza” in via di approvazione è esempio tristemente calzante – assomiglino a quelle di governi che chiamiamo democrature. Cioè democrazie solo formali, sospese, regimi, e non democrazia liberali che abbiano a cuore la libertà di espressione e di critica come principio fondante", si legge nella lettera firmata tra gli altri da Zerocalcare, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, il premio Nobel Giorgio Parisi, Daria Bignardi, Vasco Brondi, Chiara Valerio, Sandro Veronesi, Matteo Garrone, Carlo Ginzburg e molti altri.

Alla notizia del provvedimento di sospensione, studentesse e studenti del liceo dove Raimo insegna, l'Archimede di via Vaglia in III Municipio, hanno deciso di mobilitarsi. All'ingresso hanno volantinato e affisso uno striscione con su scritto "Tre mesi di sospensione per un'opinione", manifestando la loro solidarietà, poi hanno convocato un'assemblea d'istituto straordinaria per le 9.30, autorizzata dalla dirigente scolastica, per discutere di quanto accaduto.