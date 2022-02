Chiuso un tratto di Tangenziale Est per un incidente: un’automobile si è schiantata sul guardrail Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, è stato chiuso il tratto della Tangenziale Est in direzione dello stadio per un incidente: un’automobile si è schiantata contro il guardrail: sul luogo sono ancora in corso di rilievi della Polizia Locale.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Twitter di Luceverde Roma.

È stata chiuso nel corso della mattina di oggi, lunedì 7 febbraio, il tratto della Tangenziale Est prima dell'ingresso della galleria della nuova circonvallazione Interna a causa di un incidente che si è verificato circa un'ora fa: si sono formate code tra largo Passamonti e A24 in direzione dello stadio. Come si legge nel profilo Twitter di Luceverde Roma, infatti, il sinistro è avvenuto circa un'ora fa: un'automobile è andata a sbattere contro il guard rail al lato sinistro della strada, come si vede nella foto che hanno condiviso con un tweet. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale e sono ancora in corso i rilievi di routine: non si sa ancora per quanto tempo il tratto di strada resterà chiuso.

L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul tratto urbano dell'A24 con traffico e code tra viale Togliatti e la Tangenziale Est in direzione della stessa tangenziale. Il traffico sulla tangenziale questa mattina, inoltre, era già presente prima del sinistro, all'altezza di via Salaria su entrambe le direzioni per alcuni lavori in corso.

Mattinata di disagi anche sui mezzi pubblici

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, però, si prevedono numerosi disagi anche per i viaggiatori e le viaggiatrici che transitano nella città di Roma utilizzando i mezzi pubblici. Lo stesso profilo Twitter, infatti, fa sapere che la stazione della metro della linea B1 Conca d'Oro, nel quartiere di Montesacro, è chiusa e che i treni transitano senza fermarsi. In sostituzione a questa fermata, le stazioni della metro più vicine sono Libia/Gondar e Jonio, il capolinea della metro B1. Circa tre ore fa, a causa del servizio sospeso su tutta la linea B1, erano stati attivati dei bus sostitutivi, ma adesso il servizio è in corso di normalizzazione.