Un locale nel centro storico di Roma è stato chiuso a causa del mancato rispetto delle regolamento anti-Covid-19. Stando a quanto comunica la polizia locale di Roma Capitale, un centinaio di persone avrebbero ballato senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale. Nei quartieri della movida romana in generale sono state segnalate diverse irregolarità per il mancato utilizzo delle mascherine anche da parte dei cuochi e dei camerieri e per assembramenti all'interno di bar e locali. Riscontrate anche violazioni per quanto riguarda le norme anti-alcol, l'occupazione di suolo pubblico, schiamazzi e rumori molesti. In totale sono state 15 le persone multate a causa del mancato uso dei dispositivi di protezione. Tra queste c'è anche un ragazzo di 30 anni che si è rifiutato di dare i suoi documenti agli agenti e per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Diciassette multe sono state inoltre elevate per somministrazione o consumo di alcolici oltre l'orario consentito dalle regole. Chiuse per assembramenti, nonostante la pioggia, alcune zone della movida come piazza Trilussa, qualche via del rione Monti, Campo de Fiori e, ancora a Trastevere, piazza di Santa Maria in Trastevere.

Raggi: "Non abbassiamo la guardia"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto ai cittadini, commentando i controlli della polizia locale nelle zone della movida, di "non abbassare la guardia": "Gli agenti hanno eseguito controlli all'interno dei locali, sulle strade e nei luoghi maggiormente interessati da possibili assembramenti. Nel Centro Storico è stata disposta la chiusura di un locale: al suo interno oltre 100 persone erano intente a ballare ravvicinate e senza mascherina. Tra le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina, nel quartiere di Trastevere, un uomo di 30 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità nel tentativo di sfuggire ai controlli".