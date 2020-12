Schiamazzi, litigate nella notte tra clienti, urla e rumori molesti fino a tarda notte, musica ad alto volume. I carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno per questi motivi chiuso per cinque giorni un noto bar di piazza Bologna. Nei mesi scorsi, è emerso dagli accertamenti dei militari, si sono ritrovati nel locale diversi uomini con precedenti penali e di polizia e in più il bar è stato teatro di furiose litigate tra gli avventori. Inoltre nel corso dei mesi legati all'emergenza coronavirus il locale era stato anche multati dai carabinieri della compagnia di Roma Parioli per aver violato le norme anti-Covid contenute nei dpcm firmati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le ordinanze della Regione Lazio. Il decreto di chiusura temporanea è stato firmato dal questore di Roma su proposta dei carabinieri della compagnia di Roma Parioli e notificato dagli stessi militari questo pomeriggio ai gestori del locale.

I controlli durante le festività natalizie

Durante le festività natalizie, ha informato la sindaca Virginia Raggi, la polizia locale di Roma Capitale ha eseguito 10mila controlli per verificare il rispetto delle misure per il contenimento dei contagi da Covid-19. Su 10mila controlli, sono state circa una ventina le persone sanzionate per aver violato le norme. "Oltre ai controlli svolti a tutela della salute collettiva – aggiunge – le pattuglie sono state impegnate nei consueti servizi di sicurezza stradale e a contrasto di attività illecite, come la vendita illegale di merce da parte di venditori abusivi. Sono stati circa 1000 gli articoli sequestrati dagli agenti, negli ultimi giorni, in varie aree della Capitale, dalle principali vie del Centro Storico e del quartiere Prati ad alcune località delle zone Aurelia e Boccea. Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il fondamentale lavoro che svolgono ogni giorno nella nostra città", ha spiegato la sindaca Raggi.