Chiusa Manzoni, nella stazione metro Spagna scale mobili ferme e suona l’allarme La stazione della metro A Manzoni è stata chiusa nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre. Nella stazione Spagna è suonato l’allarme e le scale mobili in discesa sono ferme.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La stazione Manzoni è chiusa in entrambe le direzioni. Disagi sulla linea A della metropolitana di Roma mercoledì pomeriggio 19 ottobre. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 17, a segnalarlo a Fanpage.it è stata una passeggera. Non è chiaro al momento cosa abbia richiesto la chiusura della stazione al servizio viaggiatori.

A Spagna scale mobili ferme in discesa e allarme

Nella stazione Spagna invece gli utenti ci hanno segnalato scale mobili ferme in discesa per andare verso la banchina dei treni. Poco prima delle ore 17 ha suonato un allarme antincendio. "Non c'era un adetto Atac a cui chiedere cosa stesse accadendo" ha commentato una viaggiatrice. I tornelli da quanto si apprende erano aperti e il passaggio lasciato libero.