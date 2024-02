Chiusa e sgomberata la stazione della Metro B Bologna a Roma: segnalato fumo all’interno della metro Chiusa la stazione di piazza Bologna della Metro B a Roma. Vigili del fuoco sul posto. Segnalato fumo all’interno della stazione e gran puzza di bruciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sgomberata e chiusa la stazione della Metro B di piazza Bologna a Roma. Segnalato fumo provenire dall'interno della fermata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 20 febbraio.

Al momento non si segnalano feriti o intossicati. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno cercando di entrare all'interno della stazione per verificare quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Roma piazza Bologna e della compagnia Parioli.

Scrive un utente: "Qualcosa ha preso fuoco in metropolitana. Vigili del Fuoco e fermata chiusa a Piazza Bologna e gran puzza di bruciato".

Atac: Servizio sulla Metro B regolare

"In relazione all'episodio di fumo presente nella stazione metro di Bologna, Atac precisa che il servizio della metro B è regolare. In forma precauzionale, per consentire le verifiche agli impianti e agli ambienti, la stazione di Bologna è stata momentaneamente chiusa all'ingresso e all'uscita e i treni transitano senza fermare", fa sapere Atac in una nota.