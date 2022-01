Chiude la storica trattoria Ulisse in zona Prati: era stata inaugurata nel 1920 La storica trattoria Ulisse inaugurata nel 1920 è chiusa definitivamente da un mese. Per decenni è stata uno dei simboli del quartiere Prati a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Da un mese a questa parte, ormai, la storica trattoria romana Ulisse ha le serrande abbassate e non accende più l'insegna luminosa che troneggia, sempre spenta, lungo la via. Il ristorante che per decenni è stato un punto di riferimento per tutti gli e le abitanti e negozianti della zona e non è più in attività ormai da un mese: effettuando una ricerca su Google, appare già la scritta "chiuso definitivamente" e, secondo quanto appreso da Fanpage.it da alcuni vecchi clienti abituali, il locale potrebbe essere già in vendita. Se ne va così un punto di riferimento per tutti i cittadini e le cittadine della capitale, non riuscendo più a far fronte alle spese: una volta terminato il lockdown, il numero dei clienti è diminuito troppo.

La cucina della storica trattoria Ulisse

Nato nel 1918 nel cuore del quartiere Prati, il ristorante e pizzeria Ulisse si trovava in via Giuseppe Ferrari al civico 10, a pochi passi da piazza Mazzini. Specializzato in cucina romana, pizza e dolci, la trattoria riusciva a contagiare tutti i clienti con il suo animo casareccio. La pizza, cucinata all'interno del grande forno a legna che accoglieva i clienti all'entrata del locale, era quella tipica romana, bassa bassa. Sempre all'entrata, accanto alla cassa, da una parte c'era il frigo che conservava i pesci e i crostacei freschi e dall'altra, invece, il carrello con i dolci.

Oltre alla sala del piano terra e a qualche tavolino fuori, il locale metteva a disposizione una grande sala al piano di sotto. Cotto sul pavimento e tovaglioli colorati, generalmente color panna e blu, i clienti potevano scegliere se recarsi a pranzo o a cena e, una volta arrivati lì, affidarsi alla simpatia dei camerieri per ordinare il pasto: il menù della cucina romana cambiava quasi ogni giorno. Fra i piatti più amati, sicuramente, i primi tradizionali romani cacio e pepe, alla coda di rospo e gli spaghetti alla carbonara, mentre, per quanto riguarda i dessert, a farla da padrone erano il tiramisù, il crème caramel e la crema al forno.