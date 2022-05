Chiude Brighenti, lo storico negozio di intimo in via Frattina: era stato aperto nel 1953 Nata nel 1953, la boutique Brighenti di via Frattina chiude nel 2022, dopo quasi settanta anni dall’apertura. Per anni è stato un punto di riferimento romano per l’intimo e i costumi da bagno, spesso scelto dalle dive di Cinecittà e del jet set internazionale.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal sito Brighenti Roma: a sinistra una foto scattata negli anni Cinquanta, a destra una degli anni Duemila.

La storica bottega aperta nel 1953 chiude. Ad annunciarlo, un cartello affisso sul muro fra le due vetrine del negozio Brighenti di via Frattina: la grande scritta "Chiude", non lascia dubbi. A questa prima scritta, si aggiungono anche sconti fino al 50% su ogni articolo in vendita, dai vestiti da bagno, alle vestaglie, fino ai capi di biancheria intima.

Come rivela a il Corriere della Sera il presidente di piazza di Spagna e della strada David Sermoneta, quella di Brighenti è un’altra bottega storica di eccellenza ci lascia: "Un altro dei nostri principali fattori di identità viene meno. Ma sarà degnamente sostituito da Biologique Recherche de Paris", cioè da uno dei più famosi marchi internazionali della cosmetica di lusso e dei trattamenti di bellezza, in arrivo direttamente dagli Champs-Élysées parigini.

La bottega Brighenti di via Frattina: un punto di riferimento

Il negozio Brighenti, per anni simbolo storico di via Frattina, è nato nel 1953, fondato da Alberto Brighenti insieme a sua moglie Anna. A pochi anni dall'apertura, la piccola bottega è stata ampliata ed è divenuta una dei punti di riferimento nella città fra le boutique di intimo, grazie alle migliori selezioni per quanto riguarda sia i capi maschili che la lingerie femminile.

Il negozio delle dive

Famosissimo fra i romani e tappa di rito per i turisti appassionati, in breve tempo Brighenti è diventata anche la boutique delle dive di Cinecittà e per il jet set internazionale, come si legge nella sezione che racconta la storia del negozio all'interno del sito. Fra le clienti più affezionate, ad esempio, figurano Sophia Loren, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida mentre, in anni più recenti, si sono rivolte alla boutique anche altre stelle dello spettacolo, italiano e non solo, come Raffaella Carrà, Ornella Muti, Valeria Marini e tante altre. Ancora oggi, inoltre, resta una delle principali fornitrici per aziende come Rai, Mediaset e numerose case cinematografiche.