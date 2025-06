video suggerito

Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: "Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?" "Se tu non mi parli, come caz*o capisco? Vergognati, imbecille". Queste le parole di un chirurgo di Tor Vergata nei confronti di un'assistente in sala operatoria.

A cura di Beatrice Tominic

Insulti, minacce e, secondo alcuni testimoni, forse anche uno schiaffo in sala operatoria al policlinico di Roma Tor Vergata. Questa la situazione denunciata da alcuni assistenti con un video in cui un chirurgo si rivolge gridando e offendendo una collega. "Hai capito come funziona questo cazzo di intervento? Imbecille. Se tu non mi parli come cazzo lo capisco?", sono le urla del chirurgo. "È così difficile per te capire una cosa genere? Ti ho chiesto quattro volte dove sta la pinza 4. Devi parlare. Imbecille. Vergognati", è quanto ha gridato il chirurgo durante un'operazione delicata di chirurgia mini-invasiva.

Il video è poi circolato in alcuni chat fino ad arrivare al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e ai vertici dell'ospedale. È scattata un'indagine interna, ora in chiusura: non si escludono che possano presto arrivare sanzioni disciplinari nei confronti del medico.

Insulti in sala operatoria contro un'assistente: cosa è successo

Non ha tardato ad arrivare la risposta del chirurgo, che l'ha cacciata fuori dalla sala operatoria. "Togliti dal cazzo, te ne devi andare. E non ti voglio mai più vedere in sala operatoria", continua il medico. Si sente un rumore, secondo alcuni presenti sarebbe volato uno schiaffo. Poi, a seguire, il rumore della porta che si chiude.

L'indagine interna e le possibile sanzioni

Non appena appreso dell'accaduto, la Direzione aziendale del Policlinico ha avviato un'indagine interna. L'esito della prima fase di istruttoria è atteso per la giornata di domani, poi la vicenda sarà esaminata dal Comitato dei Garant del Policlinico.

Sul caso nel frattempo si è già esposto anche il governatore della Regione Lazio con delega alla Sanità, Francesco Rocca, che ha annunciato di aver convocato la commissione disciplinare per la prossima settimana. "Il chirurgo che ha pronunciato certe frasi e picchiato la sua assistente non deve più entrare in sala operatoria né entrare in contatto con gli studenti", ha dichiarato.

L'auspicio di Rocca è che possa prendere posizione a riguardo anche l'Ordine dei Medici che, intanto, si è già messo in contatto con l'ospedale e che ha già dichiarato il suo impegno nell'analizzare il caso.