Chiedono allo zio di fare da babysitter, lui violenta la nipote: arrestato Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Terracina con l'accusa di violenza sessuale sulla nipote di 12 anni. La ragazzina ha raccontato gli abusi alla sorella.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina di dodici anni è stata violentata dallo zio. È avvenuto a Terracina: a sporgere denuncia è stata la famiglia della giovane. Non appena la ragazza si è confidata con la sorella, sono andati dalla polizia e hanno riferito l'accaduto. Il 35enne, zio della ragazza, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

I fatti sono accaduti lo scorso anno. I genitori della ragazza hanno chiesto allo zio se poteva stare a casa con lei mentre erano fuori a sbrigare delle commissioni. Una cosa all'apparenza normalissima, che in tanti fanno in tutte le famiglie. Non potevano immaginare quello che sarebbe successo quel pomeriggio.

Otto mesi dopo, la 12enne si è confidata con la sorella e le ha raccontato cosa aveva fatto lo zio. Mentre gli altri bambini dormivano, lui si era intrufolato di nascosto nella sua stanza, abusando di lei. Non aveva mai voluto dirlo a nessuno per paura: temeva di non essere creduta e che la sua famiglia le sarebbe andata contro. Dopo otto mesi non ce l'ha più fatta e ha raccontato tutto.

Immediata la reazione dei genitori, che sono andati dalla polizia a sporgere denuncia e a raccontare tutto quello che era successo. Le indagini sono partite immediatamente, con gli investigatori di Terracina che hanno fatto scattare tutti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione della 12enne è risultata attendibile. Gli investigatori hanno così chiesto al Tribunale di procedere con la misura cautelare e hanno arrestato il 35enne, che ora si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale.