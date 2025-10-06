Chiede al fratello di uccidere il marito che la menava, codannati all’egastolo

Il giudice ha stabilito la condanna all’ergastolo per Dorina Caka e Gezim Gjini, fratello e sorella, per l’omicidio del marito di lei. Condannati a 18 e a 15 anni Tomai Arlindi e Gerard Beshello.

Ergastolo è la condanna che il giudice del Tribunale di Roma ha stabilito per Dorina Caka e Gezim Gjini, fratello e sorella, che hanno premeditato l'omicidio del merito di lei, il trentaquattrenne Petrit Caka. Il delitto risale al 13 dicembre del 2022 e si è consumato in un'abitazione di Rocca di Papa.

Gezim Gjini, trentuno anni, ha ucciso Caka a coltellate in casa e si è portato via soldi e gioielli per provare a depistare le indagini, facendola passare con una rapina dinita male. Ma gli inquirenti che hanno indagato sul caso hanno ricostruito la vicenda e sono risaliti alla coppia. I due fratelli con la sentenza per omicidio in concorso hanno ricevuto il massimo della pena. I famigliari di Caka sono assistiti dagli avvocati Francesco Grande e Serena Di Giorgio. Nell'omicidio sono state coinvolte altre due persone, Tomai Arlindi e Gerard Beshello, condannati rispettivamente a diciotto anni e a quindici anni di carcere.

Secondo qunto ricostruito in sede d'indagine le responsabilità dei due fartelli sono emerse da alcune intercettazioni, che hanno fatto trapelare la verità. Caka picchiava sua moglie, violenze verbali e fisiche che sono andate avanti per anni. Fino a quando la quarantottenne non ne ha parlato con suo fratello e i due hanno organizzato un piano per ucciderlo