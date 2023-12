Chi sono Antonio Alonzi e Patrizio Margani, le vittime dell’incidente sulla superstrada Sora-Avezzano Antonio Alonzi e Patrizio Margani sono le due vittime dell’incidente avvenuto ieri sera sulla Sora – Avezzano. Avevano 65 e 40 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Si chiamavano Antonio Alonzi e Patrizio Margani i due uomini morti nell'incidente avvenuto ieri sera sulla superstrada Sora – Avezzano, all'altezza di Roccavivi. Il primo era un carabiniere in congedo che avrebbe compiuto 65 anni il giorno di Natale, il secondo era un operaio di un'azienda cartiera di Balsorano, il comune dove viveva. Aveva quarant'anni ed era padre di tre figli. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la moglie di Alonzi, una 57enne autrice Rai: per estrarla dalle macerie dell'auto ci sono volute ore, e adesso lotta in ospedale tra la vita e la morte.

"Una terribile notizia, nella serata di ieri, ha sconvolto la comunità di Balsorano, la tragica ed improvvisa scomparsa di Patrizio Margani ha segnato tutti noi – il cordoglio dall'amministrazione di Balsorano, paese di Margani – Il sindaco, l'amministrazione comunale, il segretario e i dipendenti tutti si stringono con affetto al nostro assessore Annunziata Margani, ai genitori Pietro ed Anna, alle sorelle Pamela, Celeste e Lucia, alla compagna Lorenza ed ai figli Pietro, Agnese e Jacopo, esprimendo le più sentite condoglianze".

L'incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 22 dicembre, all'altezza di Roccavivi sulla superstrada Sora-Avezzano. Per cause ancora in corso di accertamento, le due macchine si sono scontrate, distruggendosi completamente. Forse una delle due ha invaso parzialmente la corsia dell'altra auto, andando a impattare in modo molto violento. Patrizio Margani è morto sul colpo, per lui non c'è stato niente da fare. Antonio Alonzi è stato estratto vivo dall'auto, ma è morto poco dopo in ambulanza.