Chi era Ludovico Coronato, il 44enne morto in un incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma Ludovico Coronato, 44 anni, era originario della provincia di Foggia e titolare di una boutique di abbigliamento a San Paolo di Civitate (Foggia).

A cura di Enrico Tata

È Ludovico Coronato, 44 anni, la vittima del drammatico incidente avvenuto nella notte di ieri a Roma in via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci. È la 23esima vittima sulle strade della Capitale dall'inizio dell'anno e la 30esima in tutto il Lazio.

Chi era Ludovico Coronato

Originario della provincia di Foggia e titolare di una boutique di abbigliamento a San Paolo di Civitate (Foggia). Nel tempo libero faceva il dj. Lascia un figlio piccolo.

Tanti i messaggi pubblicati su Facebook per ricordarlo. Scrive per esempio Gianni: "Amico mio. Fai ballare gli Angeli. Sono scioccato. Un abbraccio grande fin lassù".

E ancora, Nicola: "Hai lasciato il segno nella vita di migliaia di persone..starti accanto negli anni della spensieratezza era magia pura… sorrisi… balli e divertimento era ciò che a tutti hai sempre trasmesso come un uragano senza fine!..il mio abbraccio forte fin lassù per augurarti finalmente tanta tanta serenità".

Così Michele: "Ludo ora me l’hai fatta grossa, ti voglio bene amico mio fai buon viaggi. Ludo mi si è frantumato il cuore, oggi ho indossato la giacca a vento che mi avevi regalato. I momenti che abbiamo passato insieme e le lunghe parlate e consigli che ci siamo dati non li dimenticherò mai. Grazie di tutto amico mio".

L'incidente sulla Cristoforo Colombo

Stando a quanto si apprende, Coronato era al volante di una Citroen C3 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato su un semaforo. È morto praticamente sul colpo. Stando a quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.