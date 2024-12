Chi era Davide Marinali, 24enne morto in un tragico incidente nella notte a Roma

video suggerito

Davide Marinali, 24 anni, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto nella notte di oggi, sabato 7 dicembre, a Roma. Stando a quanto ricostruito, l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 3 di notte in piazzale Ankara, all'altezza di viale Pilsduski. zona Flaminio.

I vigili urbani intervenuti sul posto informano che Davide era alla guida di una moto, un Honda Sh 150, quando improvvisamente e per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo su uno spartitraffico. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico intervenuto sul posto. Attualmente la moto risulta l'unico mezzo coinvolto nell'incidente, ma le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo.

Chi era Davide Marinali

Laureato in Global Management and Politics alla Luiss Guido Carli di Roma, Davide Marinali descriveva così le sue esperienze lavorative su Linkedin:

Sono appassionato di consulenza, economia e geopolitica. Ho esperienza in ambienti internazionali e stimolanti, avendo affrontato diversi progetti e business game relativi a NRRP, Telco, AI e Metaverse. Sotto la guida di professionisti di Open Fiber, Accenture Strategy, EY e Intellera.

Ho studiato e lavorato in Italia, Spagna, Regno Unito e Singapore e ho acquisito diverse certificazioni in inglese, francese, leadership ed Excel.

Davide era appassionato di politica e militava nel Partito democratico. È figlio del capogruppo dem al XV Municipio, Claudio Marinali. Era residente in zona Cassia.