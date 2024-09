video suggerito

Chi era Cinzia Blasi, la 59enne romana travolta uccisa da un pirata della strada davanti al marito Si è costituito dai carabinieri il pirata della strada che ha travolto e ucciso Cinzia Blasi, la 59enne romana investita a Pontecagnano.

A cura di Alessia Rabbai

Cinzia Blasi

Si chiamava Cinzia Blasi ed era originaria di Roma la cinquantanovenne morta nell'incidente stradale avvenuto su via Lago Trasimeno nel Comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Cinzia viveva a Guidonia Montecelio ed era arrivata a Pontecagnano insieme al marito in occasione del raduno di bikers dei Goldwingers Italiani per la 5° edizione del Raduno Nazionale Sezione Campania “Le Divine Costiere". Alloggiava in una struttura ricettiva della zona insieme al marito.

L'incidente in cui è morta Cinzia Blasi

L'incidente stradale in cui ha perso la vita Cinzia Blasi è avvenuto intorno all'ora di cena a Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno sulla strada litoranea. Secondo quanto ricostruito Cinzia al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era insieme al marito, stavano tornando dalla spiaggia verso le 20.30 attraversando la strada sulle strisce pedonali quando improvvisamente una macchina l'ha investita.

Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, ma ha proseguito la marcia, premendo il piede sul pedale dell'acceleratore, facendo perdere almeno per un primo momento le proprie tracce. A dare l'allarme è stato il marito, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorso per sua moglie investita, le cui condizioni di salute sembravano critiche. Sul luogo del sinistro ricevuta la segnalazione è giunta un'ambulanza a sirene spiegate, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per Cinzia, morta per le ferite e i traumi gravissimi, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

Il pirata della strada si è costituito dai carabinieri

I carabinieri, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, si sono subito messi alla ricerca dell'investitore. L'uomo, un trentottenne, si è poi presentato in caserma di sua iniziativa, confessando di aver investito una donna e di non essersi fermato.