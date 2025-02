video suggerito

Chi è Vincenzo Coppola, l'uomo che teneva segregata la compagna in cantina Quarantacinque anni, Vincenzo Coppola lavorava come magazziniere in un supermercato della zona. L'uomo è accusato di aver segregato la compagna in una cantina, sottoponendola a continue violenze.

A cura di Natascia Grbic

Vincenzo Coppola

Si chiama Vincenzo Coppola e ha 45 anni l'uomo che ha tenuta rinchiusa la compagna in una cantina del suo appartamento in via Mazzola a Grottaperfetta. Originario di Napoli, lavora come magazziniere in un supermercato della zona: da qualche giorno si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della 39enne, costretta a vivere segregata in pochi metri quadrati, in un'ambiente senza acqua, luce e servizi igienici. Le indagini della Polizia di Stato sono ancora in corso, e volte a scoprire ogni aspetto di una vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica. La donna, che ora si trova in una struttura protetta e affidata alle operatrici di un centro antiviolenza, ha raccontato agli agenti che era stata chiusa nella cantina da circa venticinque giorni. Il sospetto però, è che la 39enne fosse costretta a ‘vivere' lì da diversi mesi.

A salvare la donna è stata Alessandra, una residente della zona. "Mi si è avvicinata mentre mi trovavo al bar sotto casa. Sembrava che volesse fare conversazione. Poi è arrivato lui e l'ha aggredita", ha raccontato la donna a Fanpage.it. "L'ho visto che la tirava per i capelli e sono intervenuta: un omicidio davanti a me, no. Non ho pensato a niente, non avevo paura. Mi ha minacciato, ma per me non era importante".

Alessandra è intervenuta, cercando di allontanare l'uomo, che l'ha pure minacciata di morte. "Gli ho detto che non era un uomo, che se trattava una donna così era il nulla. Lui mi ha risposto: Tu sei una lesbica di merda, fatti i cazzi tuoi perché sennò ti ammazzo anche a te", minacciandola.

Un uomo violento, prevaricatore, che non si è fermato di fronte a nulla. Eppure, come riportato da la Repubblica, Vincenzo Coppola all'esterno faceva mostra di essere una persona sensibile, amante degli animali, per i quali invocava lo ‘stop ai maltrattamenti'. Gli stessi che poi invece riservava alla sua compagna, che alla fine è riuscita a fuggire da quella situazione orribile fatta di soprusi e abusi quotidiani.

Quando gli agenti hanno rintracciato l'uomo, lo hanno trovato a casa con la madre e con la vittima. Inizialmente lui ha tentato di minimizzare, ma quando la donna ha fatto il signal for help lo hanno allontanato e lei ha raccontato tutto. Coppola è stato arrestato, accertamenti sono in corso per fare luce pienamente sulla vicenda.