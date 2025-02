video suggerito

Segregata in cantina dal compagno: come la donna è stata salvata da una passante e dal signal for help Una donna che non si è girata dall’altra parte e il signal for help: così una 39enne è riuscita a salvarsi dal sequestro del suo compagno, che la costringeva a vivere segregata in una cantina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La via dove la donna era tenuta segregata

Si trova adesso al sicuro, in una struttura protetta, la donna che pochi giorni fa è stata allontanata dal suo compagno, un 45enne originario di Napoli, che la costringeva a vivere segregata in una cantina. Presa in carico da un centro antiviolenza, è stata allontanata da quell'ambiente tossico e violento, mentre il suo aguzzino è stato trasferito in carcere. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, ma non è escluso che la sua posizione possa aggravarsi.

L'episodio risale a due settimane fa. La donna, che sembra fosse costretta da mesi a vivere in una cantina senza acqua, luce e servizi igienici, era stata portata fuori dall'uomo a fare una ‘passeggiata'. Dopo poco, vicino a un distributore di sigarette, ha cominciato a insultarla e picchiarla, strattonandola e tirandole i capelli: un'aggressione violentissima in pieno giorno, a cui ha assistito una donna, che si è subito messa in mezzo per aiutare la 39enne. Inizialmente l'uomo si è allontanato, ma poi è tornato sui suoi passi e ha cominciato a insultare la signora, quasi aggredendo anche lei. Le ha detto di farsi gli affari propri e poi ha trascinato via la compagna, riportandola a casa prima di segregarla di nuovo in quel tugurio nel quale era costretta a vivere. La donna che ha assistito alla scena ha chiamato immediatamente il 112 chiedendo l'intervento della polizia e raccontando tutto ciò che aveva visto.

Grazie alla descrizione della testimone, sono riusciti a risalire all'abitazione del 45enne, intestata alla madre di lui, in via Mazzola a Grottaperfetta. Quando gli agenti sono entrati hanno trovato lui, la madre e la 39enne: inizialmente l'uomo ha tentato di sminuire l'accaduto, ma quando la vittima ha fatto il gesto del signal for help, è stata allontanata dal suo aguzzino e ha raccontato le condizioni tremende in cui era costretta a vivere. Li ha condotti alla sua prigione, una cantina senza acqua né luce, con un materasso buttato a terra e un secchio per i bisogni fisiologici. Il 45enne è stato immediatamente arrestato, mentre la donna è stata portata in una struttura protetta e affidata alle operatrici di un centro antiviolenza. Da capire se la madre dell'uomo fosse a conoscenza dei maltrattamenti e non abbia comunque detto nulla.