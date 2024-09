Chi è Roberto Massucci, il nuovo questore di Roma

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Massucci – Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza

Roberto Massucci è il nuovo questore di Roma e prende il posto di Carmine Belfiore. Cinquantasette anni, arriva nella Capitale dopo aver lasciato la Questura di Verona, della quale era alla guida dal 6 aprile del 2023. Ha una moglie e tre figlie. Massucci è laureato alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza e ha un master di II Livello in materia di difesa da armi chimiche e biologiche sempre alla Spaienza presso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha poi ottenuto l’attestato di ‘Gestione della comunicazione interna ed esterna' alla Luiss Business School.

La carriera professionale di Roberto Massucci

Roberto Massucci ha alle spalle una lunga ed articolata carriera professionale che lo ha visto negli anni spostarsi in varie città d'Italia. Nel 1991 è entrato in polizia la Scuola Superiore di Polizia e ha assunto l'incarico di vice dirigente alla Squadra Mobile della Questura di Verona, poi di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Assegnato alla Questura di Roma, è ha ricevuto l'incarico di vice dirigente del Commissariato Primavalle e di dirigente reggente del Commissariato San Paolo, di vice dirigente della Sezione Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma e dirigente dell’Ufficio Rapporti Sindacali. Durante il Giubileo del 2000 ha diretto l'Ufficio per il Giubileo, per la gestione degli eventi.

Dal 2001 al 2015 ha diretto il Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive ed è stato vice presidente operativo e portavoce dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato – Ufficio Ordine Pubblico. Ha inoltre ricoperto vari incarichi, come quello di segretario del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive. Dal 2006 al 2015 è stato responsabile operativo della Sicurezza della Nazionale Italiana di calcio. Nel 2009 è stato nominato primo dirigente della Polizia di Stato. Dal 2015 al 2018 – ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto del Questore di Roma, pianificando e gestendo gli eventi del ‘Giubileo Straordinario della Misericordia'.

Pubblicazioni ed onorificenze

Massucci si è inoltre occupato di numerose pubblicazioni come ‘Dieci Anni di Ordine Pubblico', ‘Governo e gestione dell’Ordine Pubblico', il ‘Servizio di Stewarding' – Linee Guida -, Rome 27 may 2009 – The Uefa Champions League final – Security Concept', ‘Steward – Chi è come diventarlo', ‘Il codice delle leggi per la sicurezza delle manifestazioni sportive'.

Dal 2003 ad oggi ha svolto attività di docenza in materia di ordine pubblico, sia in ambito istituzionale sia in collaborazione con diverse Università pubbliche e private. Ha ricevuto l'onorificenza di Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2018 è stato nominato dirigente superiore della Polizia di Stato e dal 23 luglio all’8 dicembre 2019 è direttore del Servizio Didattica della Scuola Superiore di Polizia. Dal 16 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 è stato questore della provincia di Terni, da marzo 2021, questore della provincia di Livorno, fino alla Questura di Verona nel 2023 e da ora a quella di Roma.