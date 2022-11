Chi è il 24enne arrestato per l’omicidio di Filippo Felici, ucciso a coltellate in strada Il giovane è stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì dopo soli quattro giorni di indagini e lunedì il gip ha convalidato l’arresto ritenendo validi gli indizi raccolti dai pm.

A cura di Enrico Tata

Si chiama Daniele e ha 24 anni, la stessa età di Filippo Felici, il ragazzo che ha ucciso a coltellate nella notte a Roma, quartiere Tuscolano. Il giovane è stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì dopo soli quattro giorni di indagini e lunedì il gip ha convalidato l'arresto ritenendo validi gli indizi raccolti dai pm. Ad incastrare il ragazzo, infatti, sono state le immagini registrate da una telecamera di sicurezza di un negozio vicino al luogo in cui è morto Filippo. I tatuaggi sul collo e sul corpo sono prove quasi certe. In più alcuni amici in comune tra i due avrebbero fatto il suo nome.

Omicidio Filippo Felici, le domande ancora senza risposta

L'omicidio è avvenuto alle due di notte di mercoledì scorso, quando Filippo stava per rientrare in casa dopo aver portato il cane a fare i bisogni. Davanti al portone avrebbe incontrato Daniele e lì sarebbe stato accoltellato alla schiena. Una sola coltellata, che però non gli ha lasciato scampo. Quattro i dettagli ancora poco chiari: il killer era solo? Probabilmente no, riferiscono alcuni testimoni. I due avevano un appuntamento? E perché Filippo è stato accoltellato alla schiena? Stava tentando di scappare ed è stato colpito alle spalle? E qual è il movente dell'aggressione? Daniele ha agito con l'intenzione di uccidere Filippo?

Il movente dell'omicidio Felici

Il presunto killer si è limitato a dire che con Felici c'erano questioni mai risolte. I residenti dei palazzi che affacciano sulla strada, via Publio Rutilio Rufo, quartiere Tuscolano a Roma, hanno riferito di aver sentito una violenta lite in strada e poi uno strano silenzio. Sul movente, l'ipotesi più probabile è quella di un regolamento di conti per problemi di droga e anzi qualcuno ipotizza che la vittima abbia rubato degli stupefacenti al killer. Per vendetta, l'altro l'avrebbe accoltellato. In casa di Felici, ricordiamo, è stato ritrovato circa un chilo di droga, tra hashish e cocaina.