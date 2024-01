Chef Rubio fermato con una tanica di sangue di maiale: andava a una manifestazione pro-Palestina

Fermato per un controllo della polizia Chef Rubio. A bordo dell’automobile su cui viaggiava è stata trovata una tanica di sangue bovino e suino. Stando a quanto si apprende, Chef Rubio si stava recando a una manifestazione pro-Palestina organizzata da Potere al Popolo.

Gabriele Cherubini, in arte Chef Rubio, è stato fermato dalla polizia per un controllo mentre stava andando a una manifestazione pro-Palestina. All'interno dell'automobile su cui viaggiava c'era una tanica di plastica con del sangue animale, di origine bovina e suina.

I poliziotti lo hanno controllato e poi accompagnato al commissariato Prenestino per gli approfondimenti del caso. Chef Rubio ha detto agli agenti di essere diretto a una manifestazione organizzata da Potere al Popolo, in programma oggi nei pressi del Ministero degli Esteri.

Il personale della polizia scientifica, si legge in una nota diffusa dalle forze dell'ordine, "ha proceduto alla campionatura della sostanza di interesse, all'esito delle cui analisi si procederà a norma di legge qualora fosse confermata la provenienza animale".

Nel corso della manifestazione che si è tenuta questa mattina, alcuni partecipanti hanno esposto fogli con la bandiera di Israele, che hanno imbrattato con della vernice.

In una nota diffusa da Potere al Popolo si legge:

Oggi come Potere al Popolo, insieme a Cambiare Rotta e OSA-Opposizione Studentesca di Alternativa, eravamo di fronte alla Farnesina per denunciare la vergognosa censura e repressione nei confronti di chi è solidale al popolo palestinese.

Il Ministero degli Esteri infatti, ha recentemente censurato i video dell'iniziativa culturale dell'Istituto Italiano di Cultura di Córdoba a cui aveva partecipato Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, poiché lo stesso Rubio aveva in quella occasione indossato una maglietta con i colori della bandiera palestinese e aveva dimostrato in altre sedi la sua solidarietà alla Palestina.