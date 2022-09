Cerveteri piange la morte di Paolo Floriani: “Il suo banchetto di porchetta lo conoscevano tutti” La sindaca di Cerveteri su Facebook: “Paolo per Cerveteri era un’istituzione. Era solito raccontare che per comprare la loro porchetta le persone ci venissero da lontano, facendo decine e decine di chilometri”.

A cura di Enrico Tata

Lo conoscevano tutti, il suo banco di porchetta al mercato era uno dei più frequentati. Cerveteri piange la scomparsa di Paolo ‘Terzo' Floriani. "Un'istituzione della città", lo ha definito la sindaca Elena Gubetti, che ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook: "Pochi minuti fa siamo stati raggiunti da una notizia davvero triste. Ci ha lasciato infatti Paolo Floriani, detto Terzo, conosciuto da tutti per il banco di porchetta che gestiva insieme a suo fratello gemello e che da tantissimi anni il sabato e la domenica staziona in Piazza Aldo Moro. Paolo per Cerveteri era un'istituzione. Era solito raccontare che per comprare la loro porchetta le persone ci venissero da lontano, facendo decine e decine di chilometri. E non ho mai dubitato a crederci, perché la sua porchetta era davvero squisita. Ma dopo tutto, questa era ed è una tradizione di famiglia per loro"

"Di Paolo ricorderò sempre la sua gentilezza e simpatia che era solito riservare alle persone che passavano in piazza davanti il suo banco, alle quali sempre, con affetto e anche con un pizzico di orgoglio, voleva offrire un po della sua porchetta.Oggi Paolo non c'è più, un incidente con il trattore lo ha portato via al fratello gemello al quale tanto era legato, a tutti i suoi cari e ai tantissimi clienti e amici che ogni weekend venivano a Cerveteri per servirsi da lui, a tutti loro ci stringiamo in un forte abbraccio in segno di vicinanza in questo momento così duroBuon viaggio Paolo", ha scritto ancora Gubetti su Facebook.

Tantissimi i messaggi d'addio su Facebook, come quello di Federica: "Insieme a Francesco, suo fratello gemello, gestiva il banco della porchetta in Piazza Aldo Moro.Per sempre custodirò il ricordo della sua allegria, della sua generosità e dell'amore per il suo lavoro.Questa perdita lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Che la terra ti sia lieve Terzo".