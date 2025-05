Cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, attese 250mila persone: massima sicurezza a Roma

video suggerito

Un altro fine settimana intenso per la città di Roma. Dalla cerimonia di insediamento di papa Leone XIV alle finali degli Internazionali di d'Italia di tennis, senza dimenticare i cortei, il Giubileo delle confraternite e l'ultima partita casalinga della Roma allo stadio Olimpico.

Domenica a San Pietro sono attese 200 delegazioni estere e 250mila persone. "Proponiamo un metodo che funziona molto bene, siamo tutti tarati su un evento che prevede la massima partecipazione. Il numero delle delegazioni è altissimo e c'è anche il Giubileo delle Confraternite, che già sabato avrà una processione molto impegnativa con il passaggio di carri altissimi. Sarà un weekend intensissimo", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Alle 9 di domenica il Papa percorrerà tutta via della Conciliazione fino a piazza Pia, "quindi i fedeli possono andare li, non devono andare necessariamente a piazza San Pietro". Per la sicurezza della città saranno impegnati 6mila uomini e donne delle forze dell'ordine, 1100 della Protezione civile, 300 vigili del fuoco, 1040 steward, 1100 militari, mille addetti di Ama e mille agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Il piano sicurezza, già messo a punto durante i funerali di Papa Francesco e il conclave, prevede la sorveglianza speciale dell'area di piazza San Pietro e via della Conciliazione, con maxi schermi che saranno allestiti in via della Conciliazione, piazza Pia, piazza Risorgimento e piazza Cavour.

"Scatterà da domani sera l'interdizione della navigazione del tratto del Tevere in prossimità del Vaticano, la no fly zone per la sicurezza aerea e i sistemi anti drone. In campo ci saranno anche tiratori scelti, sommozzatori e un imponente schieramento di forze", ha informato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Un altro punto ‘caldo' della città sarà la Basilica di Santa Maria Maggiore perché, ha detto il prefetto, "abbiamo notizie che diverse delegazioni estere che arriveranno a Roma per assistere alla cerimonia vorranno rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Metteremo in campo misure che possano garantire sia la normale fruizione delle strade per i cittadini e affinché queste visite avvengano in assoluta sicurezza".

Tra sabato e domenica sono previsti anche quattro cortei: sabato è in programma il corteo indetto dal Movimento per il diritto all'abitare, con la partecipazione dei Comitati No stadio e No inceneritore. Previste circa mille persone, che sfileranno da piazza della Consolazione a piazza del Campidoglio, percorrendo Vico Jugario e via del Teatro Marcello. Nel pomeriggio una manifestazione organizzata dal movimento culturale Gaynet in piazzale Ostiense, mentre alle 15, a piazza dell'indipendenza, è prevista la manifestazione promossa dai movimenti palestinesi. Nel pomeriggio di domenica, infine, è previsto un corteo organizzato dalle associazioni per i diritti Lgbt, con partenza da piazzale Aldo Moro e arrivo a piazza Vittorio Emanuele II.