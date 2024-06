video suggerito

Cerca di riprendere la borsa della moglie ad un ladro: trascinato da un’auto davanti al cimitero Momenti di paura per un 77enne trascinato dall’auto dei ladri in fuga, mentre cercava di recuperare la borsa della moglie rubata davanti al cimitero prima Porta di Roma. I poliziotti hanno denunciato uno dei malviventi e cercano il complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di settentasette anni è rimasto ferito, trascinato per metri da un'auto davanti al Cimitero Prima Porta a Roma, mentre cercava di riprendere la borsa della moglie ad un ladro in fuga. I poliziotti hanno poi rinetracciato il malvivente e lo hanno denunciato per il reato di rapina impropria. L'anziano, caduto a terra è dovuto ricorrere a cure mediche. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, davanti al Cimitero Prima Porta, nel quadrante Nord della Capitale. Ad essere presa dai mira una coppia di anziani, che andava a visitare i propri defunti.

I ladri trascinano per metri il marito della donna rapinata

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano circa le ore 16.30, marito e moglie, lui settantasettenne e lei settantenne, stavano andando al cimitero a trovare i loro cari che non ci sono più. La donna, mentre camminavano verso le tombe, si è resa conto di aver dimenticato la borsa con dentro il portafoglio in auto. Temendo che potessero rubarla, è tornata a prenderla, ma un ladro se ne era già appropriato, scappando a bordo di un'auto guidata da un complice.

Il marito della donna non ci ha pensato un momento ed è andato verso i ladri per cercare di riprenderla. Ha inseguito la vettura aggrappandosi ad essa, ma sono partiti, trascinandolo per diversi metri, prima che lasciasse la presa e finisse rovinosamente sull'asfalto. I due malviventi sono scappati, riuscendo a fare perdere, almeno in un primo momento, le loro tracce.

I poliziotti rintracciano e denunciano il rapinatore

Per l'anziano, a seguito della caduta, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza, con il personale sanitario a bordo che lo ha medicato e sta bene. Arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine, per la denuncia sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Flaminio, che hanno ascoltato il racconto dei coniugi, per avere a disposizioni più dettagli possibili utili alle ricerche. Nel giro di pochissimo tempo i poliziotti sono poi riusciti a rintracciare il trentatreenne per rapina impropria mentre sono ancora in corso le ricerche per individuare il complice che era alla guida dell'auto.