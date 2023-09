Cerca di far ripartire l’auto in panne ma viene schiacciato contro il muro: gravissimo Incidente sulla strada provinciale ‘Accesso Sud’ ad Anagni, provincia di Frosinone. L’auto si è sfrenata improvvisamente e l’uomo è rimasto schiacciato contro il muro. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Enrico Tata

L'automobile si ferma, lui apre il cofano per controllare, prova a farla ripartire, ma la macchina si sfrena improvvisamente e il proprietario finisce schiacciato contro il muro alle sue spalle. L'uomo, stando a quanto si apprende, è in gravissime condizioni.

L'incidente ieri sera ad Anagni

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri, venerdì 15 settembre, sulla strada provinciale ‘Accesso Sud' ad Anagni, provincia di Frosinone. A notare l'accaduto, sono stati altri automobilisti, che si sono fermati ad aiutare l'uomo in difficoltà e hanno subito chiamato i carabinieri e il 118 di Frosinone. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Anagni, un'ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno rimosso la macchina mentre i sanitari si prendevano cura del ferito.

L'uomo trasferito in elicottero in codice rosso a Tor Vergata

Il conducente è stato soccorso e trasferito a bordo di un'eliambulanza in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista ha cercato di far ripartire la vettura in panne, aprendo il cofano del vano motore e controllando ad occhio nudo se ci fosse qualcosa di strano. Improvvisamente, l'auto si è sfrenata e ha schiacciato l'uomo contro il muro che aveva alle spalle, bloccandogli completamente le gambe.