Centocelle, trovato il cadavere di un 65enne in casa: era morto da giorni Il fratello non lo sentiva da qualceh tempo e, insospettito, è entrato nel suo appartamento: lì la macabra scoperta. Sul posto sono arrivati i carabinieri: il sessantacinquenne è morto da giorni.

A cura di Beatrice Tominic

La via in cui è stato ritrovato l’uomo senza vita e i carabinieri giunti sul posto.

Il corpo di un uomo di circa 65 anni è stato rinvenuto nell'appartamento in cui viveva a Centocelle, al civico 40 di via dei Castani. Nella stessa palazzina, in altri appartamenti, vivevano la nipote e il fratello: è proprio lui che, non sentendolo da qualche giorno, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 ottobre, è entrato nell'appartamento per assicurarsi che stesse bene.

Una volta nell'abitazione, però, c'è stato il macabro rinvenimento del corpo senza vita del fratello sessantacinquenne. Sul posto non appena allertati, sono arrivati i soccorsi e una pattuglia di carabinieri, come riportato a Fanpage.it da una lettrice che abita nella stessa zona.

L'arrivo dei carabinieri

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. In via dei Castani, oltre agli operatori del personale sanitario, arrivati in un'ambulanza e nell'auto medica, anche una pattuglia dei carabinieri. I militari sono entrati nell'appartamento e hanno immediatamente iniziato, insieme agli operatori del 118, le analisi del caso. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte, il sessantacinquenne sarebbe morto da alcuni giorni, non si sa ancora con precisione da quanto tempo. Secondo le prime analisi, si tratterebbe di morte naturale. Nello stesso palazzo in cui viveva lui, si troverebbero anche gli appartamenti della nipote e del fratello: entrambi, però, nei giorni scorsi si trovavano fuori casa.

Il racconto di una vicina di casa

Secondo quanto riportato a Fanpage.it da una lettrice che abita vicino al palazzo in cui è stato rinvenuto il corpo del sessantacinquenne, da questa mattina si sentiva un odore forte provenire dal piano terra del palazzo, proprio dove si trova l'abitazione in cui viveva l'uomo: "Lo avevo visto qualche giorno fa, poi più niente", ha spiegato.