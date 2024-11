video suggerito

Centinaia di famiglie senza riscaldamento nelle case in via di Donna Olimpia: cosa succede Riscaldamenti fuori uso nelle case ex Ater di via di Donna Olimpia, a Monteverde: la situazione va avanti da mesi. Ecco cosa sta succedendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le case in via di Donna Olimpia a Monteverde.

Riscaldamenti fuori uso da mesi nelle palazzine ex Ater di Monteverde, in via di Donna Olimpia, a pochi passi da uno dei polmoni verdi più grandi della capitale, Villa Pamphilj.

Sono centinaia le famiglie che in queste ore si chiedono se saranno costrette a passare l'inverno al freddo. L'erogazione del gas, nel complesso Donna Olimpia, è stato tagliato per morosità. Ma l'accensione dei termosifoni è prevista per domani, venerdì 15 novembre e il freddo è già arrivato.

Valeriani: "Una situazione inaccettabile"

"Succede a causa dell'immobilismo di Ater: è inaccettabile – tuona il Presidente della Commissione Trasparenza alla Regione Lazio e consigliere del PD Massimiliano Valeriani – Le persone che abitano nel complesso di Donna Olimpia lamentano questa situazioni da mesi, ma l'azienda ha totalmente ignorato il problema".

E si appella all'assessore Ciacciarelli: "Chiedo che di prendersi immediatamente in carico questo tema e di risolverlo il prima possibile. Non si possono lasciare al freddo tutti i condomini perché c’è qualche moroso, sembra quasi un atteggiamento punitivo che non possiamo tollerare".

La risposta della Regione Lazio: "Convocato tavolo con Ater"

Non ha tardato ad arrivare la risposta della Regione Lazio da parte dell'assessore all'Urbanistica e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, che grida alla strumentalizzazione politica: "È una complessa vicenda emersa negli ultimi giorni – ha scritto in una nota – Dispiace comunicargli che è arrivato in ritardo: ho convocato il direttore di Ater Roma, per un incontro che si terrà la prossima settimana presso il nostro assessorato con la finalità di affrontare il caso di specie per darne una pronta soluzione a tutela dei nostri cittadini. Nei prossimi giorni provvederemo a sentire l’Ater per valutare insieme una pronta soluzione".