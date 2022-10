Cede il terreno sotto i binari della metro B a Magliana: traffico interrotto dalle 20 per i lavori Il traffico ferroviario sarà interrotto nella tratta Piramide – Laurentina, mentre rimarrà invariato sul resto della linea. Non è chiaro il motivo del cedimento.

Nel pomeriggio di oggi i tecnici Atac hanno notato un cedimento della massicciata ferroviaria nel tratto all'aperto in zona Magliana, sulla metropolitana B a Roma. Una parte del terreno composto da sassi e pietrisco che si trova sotto i binari, ha ceduto per cause ancora da accertare.

Per questo i tecnici di Atac hanno programmato un intervento per le 20 di questa sera, al fine di tamponare la situazione e risolverla, per ora in maniera provvisoria, A tal fine, la tratta Piramide – Laurentina chiuderà a partire dalle 20. Il servizio rimarrà invariato sul resto della linea B della metropolitana, con la circolazione che procederà normalmente. Nel tratto interrotto, saranno attive navette sostitutive, in modo da limitare i disagi per i viaggiatori.

"Dalle ore 20 al termine del servizio la circolazione della metro B sarà interrotta nella tratta Piramide – Laurentina per consentire attività tecniche – riporta Atac in una nota – Servizio regolare nelle tratte Piramide – Rebibbia e viceversa e Piramide – Ionio e viceversa".



"Dobbiamo interrompere la circolazione perché nel pomeriggio i nostri tecnici hanno rilevato un avvallamento nella massicciata ferroviaria nei pressi di Eur Magliana – continua la nota – Per garantire la sicurezza della circolazione dei treni, quindi, abbiamo programmato un intervento urgente di controllo e tamponamento provvisorio con materiale idoneo. Nei prossimi giorni faremo accurati monitoraggi per valutare lo stato dell'infrastruttura".



Al momento non è nota la causa del cedimento, verosimilmente legato all'assestamento del terreno, né l'entità dei danni, che saranno valutati nei prossimi giorni.