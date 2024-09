video suggerito

Cede grata in strada, donna cade mentre passeggia all’Aurelio: in ospedale con fratture e ferite Una donna è caduta in una grata in via Filippo Bernardini a Roma. Le barre di metallo hanno ceduto, facendo scivolare la signora, che è stata portata in ospedale per accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La grata in via Filippo Bernardini

Una donna è caduta da un'altezza di circa due metri dopo che le grate di metallo sulle quali stava camminando hanno ceduto. L'incidente, che non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi per la signora, è avvenuto in via Filippo Bernardini a Roma, nel quartiere Aurelio. Verso le 20 la signora stava passeggiando in strada quando, per cause ancora da accertare, la grata ha ceduto, facendola cadere violentemente. Tanto spavento per la donna, che ha riportato diverse contusioni e una frattura, ma non ha riportato fortunatamente ferite gravi.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, per i rilievi del caso. L'area è stata transennata e messa in sicurezza, in attesa di riparare la grata e capire cosa ne abbia provocato il cedimento. La donna, che è stata portata all'ospedale San Camillo, ha riportato una frattura e diverse contusioni per le quali è stata medicata. I medici hanno eseguito accertamenti diagnostici per verificare le sue condizioni di salute.