Cavallo in fuga sulla via Flaminia in direzione Roma, panico fra gli automobilisti Panico sulla via Flaminia, dove un cavallo è scappato nel pomeriggio di oggi, in direzione Roma. L’ipotesi è che possa essere scappato dal vicino palio di Morlupo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il cavallo in fuga sulla via Flaminia, dal gruppo Facebook "Info traffico Flaminia".

Panico sulla via Flaminia dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto 2024, un cavallo è scappato nella carreggiata in direzione Roma. Non appena notata la presenza dell'equino sulla via Flaminia, è iniziato il tam tam sui social network per segnalare la sua presenza e mettere in guardia gli automobilisti. L'ipotesi, secondo gli utenti, è che possa essere scappato dal vicino Palio di Morlupo.

Cavallo sulla via Flaminia: gli avvistamenti

"Fate attenzione, qui ero all'altezza Castelnuovo di Porto", scrive l'utente che ha condiviso sui social la foto del cavallo in fuga (foto in alto, in apertura). "Sì, l'ho visto anche io", scrivono altri. "Mi è passato davanti adesso, fate attenzione", scrive un altro utente ancora. "È pericolosissimo, sembra molto agitato", aggiunge un ultimo.

"Passato poco fa a Francalancia, con la municipale dietro!", commenta un altro ancora, documentando la fuga dell'animale seguito dagli agenti, pronti a monitorarlo e a bloccarlo non appena possibile.

La fuga del cavallo sulla via Flaminia oggi

Come scrivono sui social network, non è da escludere che il cavallo sia scappato da un tradizionale palio che si tiene per il giorno dell'Assunta, forse dal vicino Palio di Morlupo. "Ha già anche vinto la sua batteria", ironizza qualcuno. "E ringraziate Dio che non è successo niente di grave, sarebbe potuto andare addosso a qualche macchina o persona e fare succedere l' irreparabile", riflettono altri.

I restanti commenti, invece, sono tutti molto critici. "Ancora ste cose preistoriche", scrive un utente. "È vergognoso", aggiunge un altro. "Poveri animali, con questo caldo…ma che senso ha tutto ciò?", si chiedono altri ancora.