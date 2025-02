video suggerito

Causa un incidente e scappa, trovato il pirata della strada: "Ero in ritardo a un appuntamento" L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. La persona ferita è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 14 giorni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È stato rintracciato il pirata della strada che a fine gennaio ha causato un incidente all'incrocio tra la strada Canepinese e la Cassia Cimina, in provincia di Viterbo. Si tratta di un uomo, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, che adesso dovrà rispondere di fuga dal luogo dell'incidente ed omissione di soccorso. La patente gli è stata ritirata immediatamente. Lui si è difeso dicendo di non ricordarsi dell'incidente, e che in ogni caso aveva un appuntamento, al quale era in ritardo. Scuse che non sono servite, e che gli sono valse la denuncia da parte della Polizia Stradale.

L'incidente, come detto, è avvenuto alla fine di gennaio. L'automobilista che ha poi presentato la denuncia si trovava all'incrocio tra la Canepinese e la Cassia Cimina, quando è stato tamponato. Il responsabile dell'incidente, inizialmente uscito dalla vettura, si è poi allontanato in modo concitato urlando che era in ritardo a un appuntamento e che non si poteva trattenere. Questo nonostante la persona che aveva tamponato fosse ferita: poi portata in ospedale, è stata dimessa con quattordici giorni di prognosi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno sin da subito avviato le ricerche per risalire al pirata della strada. Che è stato rintracciato soprattutto grazie alla testimonianza dell'autista tamponato, che non solo lo ha descritto, ma è riuscito anche a carpire il posto dove l'uomo urlava di doversi recare. A quel punto gli agenti hanno ricostruito il percorso, sono andati nel luogo indicati dal testimone, ed effettivamente sono riusciti, grazie ai riscontri, a rintracciare il responsabile, che è stato poi riconosciuto dalla vittima tramite foto. A quel punto, nonostante il tentativo di scuse davanti agli agenti, è stato denunciato e la sua patente ritirata.